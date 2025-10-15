Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu medde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi ise tutuklandı.

Kent merkezinde bulunan otobüs terminali içerisinde faaliyet gösteren bir yazıhanede çalışan bir kişinin uyuşturucu madde sattığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliye yönelik saha çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda şüpheliden uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 2 kişinin üst aramasında, 3 parça halinde toplam 10,29 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Bu kişiler hakkında TCK 191 kapsamında işlem başlatıldı.

Operasyonun devamında şüphelinin iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda ise 44 parça halinde satışa hazır toplam 204,83 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUŞ