Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "6 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şüpheli bir şahıs fiziki takibe alınarak müdahale edildi. Yapılan aramada, satışa hazır halde paketlenmiş toplam 22 adet, 157,92 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı" denildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. - MUŞ