Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Anne kızın helalliğinde gözyaşları sel oldu: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım

Feryatların yürek yaktığı an: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Y.E.Ş. isimli şahıs gözaltına alındı. Aramada 786 gram sentetik kannabinoid ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan araştırmada Y.E.Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ve bu uyuşturucu maddeleri il merkezinde bulunan iş yerinde sakladığı bilgisi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Elde edilen bilgiler ışığında Muş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden icra edilen arama faaliyetinde; Y.E.Ş. isimli şahsın üzerinde satışa hazır halde 7 parça, iş yerinde 44 parça olmak üzere toplam ağırlığı 786 gram gelen 51 parça sentetik kannobinoid (Bonzai), 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirilmiştir. Muş Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli Y.E.Ş. isimli şahıs gözaltına alınmış, ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve tabancaya el konulmuştur" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
img

Real Madrid'den futbol tarihinde bir ilk
img

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Elazığ'da maden ocağında patlama

Elazığ'da maden ocağında patlama
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.