Muş'ta uyuşturucuyla mücadelede farkındalık seferberliği

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları sürdürülüyor. Bu çerçevede öğretmenler ile aileleri kapsayan eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Muş'ta toplumun rehber kadrolarını bilinçlendirmek amacıyla Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 14'ü anne ve anne adayı olmak üzere toplam 36 öğretmene yönelik "NARKOREHBER" faaliyeti düzenlendi. Programda, uyuşturucu madde kullanımına karşı risklerin tanınması, erken farkındalık ve doğru yönlendirme konularında bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda ailenin, özellikle de annenin koruyucu rolüne dikkat çekmek amacıyla Muş Aile Destek Merkezi Konferans Salonu'nda ise 200 anne ve anne adayının katılımıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne" faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimlerde, çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasında ailenin rolü vurgulanarak, uyuşturucuyla mücadelede alınabilecek önleyici tedbirler anlatıldı. Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması) ve NARVAS projeleri tanıtıldı. Katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılarak toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulması hedeflendi. - MUŞ