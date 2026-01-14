Haberler

Muş'ta uyuşturucuyla mücadelede farkındalık seferberliği

Muş'ta uyuşturucuyla mücadelede farkındalık seferberliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde bağımlılığına karşı bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında öğretmenler ve ailelere yönelik eğitimler gerçekleştirdi. Eğitimlerde ailelerin koruyucu rolü vurgulanarak, uyuşturucu ile mücadelede alınabilecek önleyici tedbirler anlatıldı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları sürdürülüyor. Bu çerçevede öğretmenler ile aileleri kapsayan eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Muş'ta toplumun rehber kadrolarını bilinçlendirmek amacıyla Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 14'ü anne ve anne adayı olmak üzere toplam 36 öğretmene yönelik "NARKOREHBER" faaliyeti düzenlendi. Programda, uyuşturucu madde kullanımına karşı risklerin tanınması, erken farkındalık ve doğru yönlendirme konularında bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda ailenin, özellikle de annenin koruyucu rolüne dikkat çekmek amacıyla Muş Aile Destek Merkezi Konferans Salonu'nda ise 200 anne ve anne adayının katılımıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne" faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimlerde, çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasında ailenin rolü vurgulanarak, uyuşturucuyla mücadelede alınabilecek önleyici tedbirler anlatıldı. Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması) ve NARVAS projeleri tanıtıldı. Katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılarak toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulması hedeflendi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözleri Meclis'te kavga çıkardı

"Geldi İsmet, gitti kısmet" sözleri Meclis'te kavga çıkardı
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim