Muş'ta U dönüşü yapan araç park halindeki araca çarptı

Muş'ta U dönüşü yapan araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, park halindeki araca çarptı. Park halindeki araç da hareket ederek bir mağazaya daldı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi eski Valilik binası karşısında bir araç, U dönüşü yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpışma sonucunda park halindeki hafif ticari araç hareket ederek cadde üzerindeki bir mağazaya girdi. İş yerinde ve otomobilde maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Aracın girdiği mağazanın sorumlusu Burhan Sayılgan, "Buzlanmanın ve çarpmanın etkisi ile araç iş yerine daldı. Kazada hem araçlarda hem iş yerinde maddi hasar oluştu. Can kaybının yaşanmaması tek tesellimiz" dedi.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı. - MUŞ