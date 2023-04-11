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Muş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü

Muş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü

3. Sayfa Haberleri

Muş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Muş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törenin ardından şehitlik ziyaretini gerçekleştiren emniyet personelleri, burada Kur'an-ı Kerim'in okunması ve duaların edilmesinden sonra şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Muş 3. Sayfa Haberler

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