Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Traktör ve Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Muş'ta Traktör ve Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş-Bitlis karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir traktör ile tır çarpıştı. Traktör sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta traktör ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muş- Bitlis Karayolu Gökyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet Rahmi Yeşilyo'un kullandığı traktör ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 BB 190 plakalı tır çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa trafik Bitlis Yaşam Kaza

Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! İki şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! İki şehrimizde eğitime ara
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün okullar tatil mi, bugün okul yok mu? Okul öncesi bilmeceleri! Okul öncesi için en güzel, eğlenceli, sınıf, grup etkinlik oyun bilmeceleri! 1 Ekim Salı İSTANBUL okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Yarın okullar tatil mi? 1 Ekim Salı okul yok mu MEB? Samsun okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Samsun okul yok mu, var mı? Bartın ve Zonguldak okullar tatil mi? 1 Ekim yarın okullar tatil mi? Imobile kaç gol oldu? 2024-25 Imobile kaç gol attı (GOL KRALLIĞI LİSTESİ)? Kepez Spor Futbol İskenderunspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Kepez Spor Futbol İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Batman Petrol Spor Altay CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Batman Petrol Spor Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beykoz Anadolu Spor 1461 Trabzon Fk CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Beykoz Anadolu Spor 1461 Trabzon Fk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırklarelispor Futbol Afyonspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Kırklarelispor Futbol Afyonspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });