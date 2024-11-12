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Muş'ta Trafik Kazasında 7 Yaralı

Muş'ta Trafik Kazasında 7 Yaralı
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Muş'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarındaki görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerindeki araçlar da hasar gördü.

Muş'ta 7 kişinin yaralandığı trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Cumhuriyet Caddesi, eski acil yolu mevkiinde, 35 HC 3865 plakalı otomobil ile 35 BHU 625 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak park halindeki 49 ABE 316 ve 06 BYM 359 plakalı 2 araca çarptı. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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