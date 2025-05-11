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Muş'ta Trafik Kazasında 6 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Muş'ta Trafik Kazasında 6 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Muş'ta meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Suvaran köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa bir otomobil çarptı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği değerlendirilen küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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