Muş'ta Trafik Kazası: İki Yaralı

Güncelleme:
Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil takla atarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi yok.

Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
