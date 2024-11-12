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Muş'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Muş'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller park halindeki araçlara çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobiller park halindeki araçlara çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş Merkez Cumhuriyet Caddesi, eski acil yolu mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 35 HC 3865 plakalı otomobil ile 35 BHU 625 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 2 otomobil de çevrede bulunan park halindeki 49 ABE 316 ve 06 BYM 359 plakalı 2 araca çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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