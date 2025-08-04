Muş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Muş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Muş'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Muş'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada park halindeki iki araçta da hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Caddesi'nde iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan biri çocuk 3 kişi yaralanırken, park halindeki iki araç da kazada hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, bir süre trafiğe kapanan cadde araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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