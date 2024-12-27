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Muş'ta Tır ve Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Yaralı

Muş'ta Tır ve Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Yaralı
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Muş'ta tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Muş'ta tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İddialara göre, Muş Şeker Fabrikası bahçesinde kaygan zemin nedeniyle freni tutmayan 49 AAS 076 plakalı tır ve 49 AAF 527 plakalı otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, çarpışma sonucunda 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar yol kenarındaki çam ağaçlarına çarparak durabildi.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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