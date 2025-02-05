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Muş'ta Terör Örgütü Kurbanı Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Muş'ta Terör Örgütü Kurbanı Ailelerin Eylemi Devam Ediyor
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Muş'ta terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, çocuklarının güvenli bir şekilde evlerine dönmesini istiyor. Her hafta çarşamba günleri bir araya gelen aileler, evlat hasretine dikkat çekiyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklediklerini dile getiren aileler, toplumun da bu konuda kendilerine destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, yaklaşık 9 yıldır çocuğunun kaçırıldığını söyleyerek, "Biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Oğlum dönün, yolunuz yol değil. Gelin teslim olun, daha kaçacak yeriniz kalmadı. Yeter artık anne ve babaların ağladı. Versinler çocuklarımızı. Biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz. 9 yıldır ne gecemiz gece ne gündüzümüz gündüz. Her kapı çaldığında oğlum geldi diyorum. Bu bizim davamız değil. Gelin devletinize sığının. Mağaralarda devlet kurulmaz yavrum" şeklinde konuştu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Osman'ın annesiyim. Oğlum sesimi duyuyorsan gel, biz sizin için buradayız. Yaz kış demeden biz çocuklarımız için burada eyleme devam edeceğiz. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Bu çocukları kandırdılar, dağa çıkardılar. Hepsi çocuktu, kandırdılar. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum sesimi duyuyorsan geri gel. Anne babanıza gelin. O yolun sonu yok" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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