Muş'ta Terk Edilmiş 5 Yavru Köpek Bulundu

Muş'ta Terk Edilmiş 5 Yavru Köpek Bulundu
Muş'ta jandarma ekipleri tarafından ormanlık alana terk edilmiş halde bulunan 5 yavru köpek, bakım altına alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Merkez ilçeye bağlı Yörecik köyü kırsalında terk edilmiş yavru köpekler bulunduğu bilgisini aldı.

Bölgeye intikal eden ekipler, ormanlık alanda aç ve susuz halde zor şartlarda yaşamaya çalışan 5 yavru köpeği buldu. Jandarma ekipleri tarafından su ve mama verilen yavrular, gerekli veteriner kontrollerinin yapılması ve bakım altına alınmaları amacıyla Muş Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
