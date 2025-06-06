Muş'ta Tek Katlı Evde Yangın: Maddi Hasar Oldu

Muş'ta Tek Katlı Evde Yangın: Maddi Hasar Oldu
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Muş'un Sungu Beldesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak evde maddi hasar oluştu.

Muş'un Sungu Beldesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı evde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Sungu beldesinde tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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