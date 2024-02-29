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Muş'ta tefecilere operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

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Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, belge ve tarihi eserler ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "26 Şubat 2024 tarihinde şüphelileri yakalamak ve suç delillerini ele geçirmek maksadıyla 4 adreste arama faaliyeti icra edilmiş olup; 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 13 adet tabanca fişeği, 15 adet muhtelif belge, 4 adet senet, 4 adet satış sözleşmesi, 1 adet ajanda, 37 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Sorgularının ardından adli makamlara çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanırken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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