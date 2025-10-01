Haberler

Muş'ta Tarihi Eser Operasyonu: Urartu ve Roma Dönemine Ait Objeler Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.B. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda Urartu ve Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında sikkeler, heykeller ve ruhsatsız av tüfekleri bulunuyor.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Urartu ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Varto İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde A.B. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 13 adet sikke, 4 adet heykel (aslan, kuş ve çeşitli figürler), 2 adet kadeh, 1 adet kase, 1 adet küpe, 1 adet yüzük ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Muş Müze Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon sonucunda eserlerin Urartu ve Roma dönemine ait olabileceği belirtildi. Ele geçirilen objeler, Muş Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail ordusu, Sumud Filosu'na saldırıya başladı! Gözaltına alınan aktivistler var

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi başladı! Gözaltına alınıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
Uğurcan Çakır gol yemeyi unuttu

Ne yaptın öyle Uğurcan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.