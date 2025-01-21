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Muş'ta Tarihi Eser İzinsiz Kazı Operasyonu

Muş'ta Tarihi Eser İzinsiz Kazı Operasyonu
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Muş'un Dere Mahallesi'nde izinsiz kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Muş'un Dere Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla sit alanında izinsiz kazı yapan 7 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Ocak'ta bir kişinin ahırında kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, zemine doğru 9 metre 30 santimetre derinliğinde ve 2 metre 70 santimetre genişliğinde kazılmış bir alan tespit edildi. Kazı alanında hilti, 2 el dedektörü, matkap, taş motoru, 2 gaz maskesi, define arama çubukları, kazma, balyoz ve kürek gibi kazı malzemelerine el konuldu. Şüpheliler, Muş Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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