Muş'ta Tarihi Eser İçin İzinsiz Kazı Yapan 7 Kişi Yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, N.Ö. isimli şahsın tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Alınan arama kararı doğrultusunda N.Ö.'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, evin ahır kısmında ev sahibi N.Ö. ile birlikte N.Ö., A.Ö., H.A., İ.A., R.G. ve F. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Ekiplerce yapılan incelemede, ahır içerisinde zemine doğru 3 buçuk metre derinliğinde ve 2,1 metre çapında bir çukur tespit edildi. Aramalarda 1 adet dedektör, 1 adet alan tarama çubuğu, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet kulaklık ve 2 adet dedektör başlığı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MUŞ