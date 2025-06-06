Muş'ta Takla Atan Araçta 1'i Ağır 4 Yaralı

Muş'ta kontrolden çıkarak takla atan araçtaki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Muş merkeze bağlı Karakuyu ile Kızılağaç köyleri arasındaki yolda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla attı ardından yoldan aşağıya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUŞ