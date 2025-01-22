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Muş'ta Suçla Mücadele Operasyonlarında 18 Tutuklama

Muş'ta Suçla Mücadele Operasyonlarında 18 Tutuklama
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Muş'ta yapılan asayiş ve suçla mücadele operasyonlarında 18 kişi tutuklandı. Emniyet, farklı suçlardan aranan 82 kişiyi yakaladı ve uyuşturucu, dolandırıcılık gibi suçlara yönelik önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü, 13-19 Ocak tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği asayiş ve suçla mücadele operasyonlarında önemli başarılara imza attı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 18 bin 470 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlarda araması bulunan 82 kişi yakalanırken, 18 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık suçundan 25 kişi, hırsızlık suçundan 5 kişi, kasten yaralama suçundan 1 kişi yakalanırken, kadına karşı basit yaralama suçundan ise 2 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ise 10 kilo 300 gram metamfetamin, 6 kilo 200 gram eroin ve 178 bin TL ele geçilirken, 5 kişi hakkında işlem yapıldı. Kişilerin sorgusunda 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hafta boyunca yapılan çalışmalarda da 56 adet cep telefonu, 54 adet faturasız kulaklık ve 12 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise 6 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yaparken, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 6 bin 801 aracın denetlendiği ve kurallara uymayan 537 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Bulanık, Malazgirt, Varto ve Hasköy ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ise yakalanarak cezaevine gönderildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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