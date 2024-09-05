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Muş'ta su sıvatına düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

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Muş merkeze bağlı Taşoluk köyünde bir çocuk, evlerinin önünde bulunan su sıvatına düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Ailesi tarafından fark edilen çocuk, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'ta kapılarının önünde bulunan su sıvatına düşen 2 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Muş merkeze bağlı Taşoluk köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir çocuk boğulmaktan son anda kurtuldu. Evlerinin önünde bulunan çeşmeden akan suyun biriktiği sıvata düşen 2 yaşındaki E.B. ailesinin fark etmesi üzerine boğulmaktan son anda kurtuldu. Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük E.B., ilk müdahalenin ardından ambulans ile Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerden sonra hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen küçük E.B., Elazığ'a sevk edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocuk

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