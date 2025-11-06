Haberler

Muş'ta Sosyal Medyada Hız Paylaşan Motosiklet Sürücülerine Ceza

Muş'ta Sosyal Medyada Hız Paylaşan Motosiklet Sürücülerine Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medyada hız paylaşımları yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan iki motosiklet sürücüsüne 18 bin 534 TL ceza uyguladı. Jandarma, denetimlerin süreceğini açıkladı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada yaptıkları hız paylaşımlarıyla trafik güvenliğini tehlikeye atan iki motosiklet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sırasında, Muş-Bingöl kara yolunda iki motosiklet sürücüsünün yüksek hız yaptığı ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tespit edildi. Bunun üzerine Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından kimlikleri belirlenen H.A. ve B.Ş. isimli sürücülere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51/2-C maddesi (yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmak) gereğince toplam 18 bin 534 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren paylaşımlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Mahkumları yanlışlıkla serbest bıraktılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.