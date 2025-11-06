Muş'ta Sosyal Medyada Hız Paylaşan Motosiklet Sürücülerine Ceza

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada yaptıkları hız paylaşımlarıyla trafik güvenliğini tehlikeye atan iki motosiklet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sırasında, Muş-Bingöl kara yolunda iki motosiklet sürücüsünün yüksek hız yaptığı ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tespit edildi. Bunun üzerine Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından kimlikleri belirlenen H.A. ve B.Ş. isimli sürücülere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51/2-C maddesi (yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmak) gereğince toplam 18 bin 534 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren paylaşımlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - MUŞ