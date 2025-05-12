Muş'ta Şiddetli Fırtına Paniğe Neden Oldu

Muş'ta şiddetli fırtınayı gören vatandaşların paniği kamerada

Fırtınada bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları kökünden söktü

MUŞ - Muş'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, bazı evlerin çatılarını uçururken ağaçları ise kökünden söktü. Fırtınada ağaçları savrulduğunu gören vatandaşların paniği ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Haksever köyünde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Kısa sürede etkisini artıran fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Fırtınanın ardından köyde maddi hasar meydana gelirken, bazı evlerin çatılarının metrelerce uzağa savrulduğu görüldü. Olayın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başlandı.