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Muş'ta Seyir Halindeyken Alev Alan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Muş'ta Seyir Halindeyken Alev Alan Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Muş'un İstasyon Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı aniden yangın çıkardı. Sürücü kendini dışarı atarken, çevredeki esnaf yangın tüpleri ve kar ile yangına müdahale etti. İtfaiye olay yerine gelerek yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Muş'ta seyir halindeyken alev alan araç, çevredeki esnafın müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi'nde seyir halindeki 45 F 8965 plakalı otomobilin motor kısmı aniden yanmaya başladı. Sürücü aracını durdurup kendini dışarı atarken, çevredeki esnaf yangın tüpleri ve kar ile yangına müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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