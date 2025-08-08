Muş'ta Seyir Halindeki Otomobilin Motor Kısmı Yandı

Muş'ta Seyir Halindeki Otomobilin Motor Kısmı Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta İstasyon Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi ve kısa sürede alev aldı. Vatandaşlar, yangın tüpleriyle hızlı müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Muş'ta İstasyon Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı alev aldı. Olay yerindeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Olay, sabah saatlerinde Muş merkez İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil kısa sürede alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, araçta bulunan yangın tüpü ve iş yerlerinden temin ettikleri yangın söndürücülerle müdahale ederek yangını söndürdü. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.