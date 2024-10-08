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Muş'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı

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Muş'ta seyir halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Üçevler grup köy yolunda gerçekleşti ve son bir haftada burada 2 aracın yandığı tespit edildi. Sürücü, can havliyle aracından çıkarak yaralanmaktan kurtuldu.

Muş'ta seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Üçevler grup köy yolunda 1 hafta içinde 2 araç yandı

MUŞ - Muş'ta seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi. Bir hafta içerisinde aynı bölgede iki araç yanarak kül oldu.

Üçevler grup köy yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki bir otomobil aniden alev alarak yandı. İlk şoku atlatan sürücü, can havliyle kendini araçtan dışarı atarak yaralanmaktan son anda kurtuldu. Yangını fark edenler, olayı cep telefonlarıyla anbean kayda aldı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine kısa süre içinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üçevler grup köy yolunda son 1 hafta içinde 2 aracın yandığı tespit edildi.

Muş'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa trafik Olay Muş

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