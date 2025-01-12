Muş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Muş'ta seyir halindeyken aniden alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Çöğürlü Mahallesi'nde seyir halindeki Muhammed Bilginer yönetimindeki 34 HVK 169 plakalı otomobilde aniden yangın çıktı. Aracın motor kısmında çıkan yangın, kısa süre içerisinde otomobilin ön kısmını sardı. İlk şoku atlatan sürücü, kendini otomobilden dışarı atarak yaralanmaktan son anda kurtuldu. Yangını fark edenler, olayı cep telefonlarıyla anbean kayda aldı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine kısa süre içinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ