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Muş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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Muş'ta seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü araçtan son anda çıkarak yaralanmaktan kurtulurken, yangını çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Muş'ta seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu

MUŞ - Muş'ta seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Muş merkez İstasyon Caddesi üzerinde seyir eden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil motor kısmından aniden alev alarak yandı. Sürücü, can havliyle kendini araçtan dışarı atarak yaralanmaktan son anda kurtulurken, yangını fark eden vatandaşlar ise olayı cep telefonlarıyla anbean kayda aldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine kısa süre içinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil Olaylar 3-sayfa Yaşam Muş

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