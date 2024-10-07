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Muş'ta Seyir Halindeki Kamyonet Yangın Çıkardı

Muş'ta Seyir Halindeki Kamyonet Yangın Çıkardı
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Muş'ta bir kamyonet seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücü son anda araçtan atıldı ve can kaybı yaşanmadı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muş'ta seyir halindeki kamyonet bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Üçevler grup köy yolunda plakası öğrenilemeyen seyir halindeki bir kamyonet aniden alev alarak yandı. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü, can havliyle kendini araçtan dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Çevredekiler o anları cep telefonlarıyla fotoğrafladı

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı cep telefonlarıyla fotoğrafladı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine kısa süre içinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç kullanılamaz hale geldi

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Yaşam Kaza

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