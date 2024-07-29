Muş'ta seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Muş'ta seyir halindeki hafif ticari araç, yol ortasında alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Muş- Bulanık karayolu Karakale köyü mevkiinde meydana geldi. Bulanık istikametinden Muş'a doğru seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev aldı. Araçta bulunanlar can havli ile kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay gerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede küle dönen araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. - MUŞ