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Muş'ta Servis Minibüsü Devrildi: 16 Yaralı

Muş'ta Servis Minibüsü Devrildi: 16 Yaralı
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Muş-Diyarbakır karayolunda devrilen servis minibüsündeki sürücü ve 15 öğretmen yaralandı. Kazanın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Muş'ta devrilen servis minibüsündeki sürücü ile 15 öğretmen yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş- Diyarbakır karayolu üzerindeki Kızılağaç beldesi mevkiinde meydana geldi. K.Y. idaresindeki 49 J 1101 plakalı servis minibüsü, yağışlı havada yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Kızılağaç İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli 15 öğretmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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