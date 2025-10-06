Muş'ta Şeker Pancarı Yüklü Traktör Devrildi

Muş'ta şeker pancarı yüklü devrildi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen şeker pancarı yüklü traktör, Muş Sanayi Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından traktörde bulunan pancarlar yola savrulurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan kazada, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. - MUŞ