Haberler

Muş'ta Şeker Pancarı Yüklü Traktör Devrildi

Muş'ta Şeker Pancarı Yüklü Traktör Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Sanayi Kavşağı'nda şeker pancarı yüklü traktör devrildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, pancarlar yola savrulurken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Muş'ta şeker pancarı yüklü devrildi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen şeker pancarı yüklü traktör, Muş Sanayi Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından traktörde bulunan pancarlar yola savrulurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan kazada, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Serdar Öktem suikastında 6 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dikkat çeken 'Daltonlar' iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş

Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce harekete geçmiş
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.