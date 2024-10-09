Muş'ta Şeker Pancarı Yüklü Traktör Devrildi
Muş-Bitlis karayolunda bir traktörün devrilmesi sonucu yola saçılan şeker pancarları nedeniyle karayolu kısa bir süre kapalı kaldı. Traktör sahibinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazaya neden oldu.
MUŞ (İHA) – Muş'ta şeker pancarı yüklü traktörün devrilmesi sonucu şeker pancarları yola saçıldı.
Alınan bilgilere göre kaza, Muş- Bitlis karayolu üzerinde meydana geldi. Abdullah Balkaya'nın kullandığı 49 AAT 976 plakalı şeker pancarı yüklü traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arkasına bağlı römorkla birlikte devrildi. Etrafa saçılan şeker pancarları nedeniyle bir süre kapalı kalan karayolu, yolun temizlenmesi ve traktörün kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. - MUŞ