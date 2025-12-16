Haberler

Muş'ta 1 milyon 820 bin TL'lik sahte ürün ele geçirildi

Muş'ta 1 milyon 820 bin TL'lik sahte ürün ele geçirildi
Muş İl Jandarma Komutanlığı, sahte ve taklit ürün ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 820 bin TL olan çok sayıda ürün ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte ve taklit ürün satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 820 bin TL olan çok sayıda ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte ve taklit ürün ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, Muş Merkez ilçesinde M.M. isimli şahsın kiraladığı depoda sahte ve taklit temizlik ürünleri bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahıslar 10 gün süreyle takibe alındı. Takip sonucunda, depodan deterjan yüklü bir kamyonun çıkış yaptığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda, V.V. isimli şahsın idaresindeki kamyon durduruldu. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek olarak icra edilen operasyonda, M.M. ve A.İ. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen ürünler ele geçirildi.

Operasyonda; 9 bin 490 kilogram sahte deterjan, 5 bin 396 adet sahte şampuan, bin 800 adet sahte bulaşık deterjanı, bin 170 adet sahte çamaşır yumuşatıcısı ile 221 adet taklit kazak olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 820 bin TL olan ürünlere el konuldu. Olayla ilgili olarak Muş Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheli şahıslar gözaltına alınarak tahkikat başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
