Muş'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda merkezde ikamet eden Y.S.'nin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve ticaretini yaptığı yönünde bilgi alındı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bomba arama köpeği "Dün", mayın arama köpeği "Yalı" ve yer altı görüntüleme cihazı desteğiyle yapılan aramada 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, bu silahlara ait şarjörler ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - MUŞ