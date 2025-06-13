Muş'ta Posta Treni ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Muş'ta Posta Treni ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Muş'ta, bölgesel posta treni ile bir otomobilin hemzemin geçitte çarpışması sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta, bölgesel posta treniyle bir otomobilin hemzemin geçitte çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ-Muş seferini yapan bölgesel posta treni, hemzemin geçitten geçmekte olan Behçet Ardil idaresindeki 35 EAE 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobilden atlamayı başaran sürücü Ardil yaralandı. Kazanın ardından olay yerine hızla jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ardil'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı ve ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada büyük hasar gören ve kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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