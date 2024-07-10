Üye Girişi
Haberler

Muş'ta PKK'nın pençesindeki çocuklarını kurtarmak isteyen aileler DEM Parti il binası önünde eylem yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Çocuklarının geri dönmesi için her türlü yolu denediklerini ifade eden aileler, kamuoyundan destek bekliyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü Pkk'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Çocuklarının geri dönmesi için her türlü yolu denediklerini ifade eden aileler, kamuoyundan destek bekliyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istiyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yaklaşık 9 yıldır çocuğunun Bursa'dan kaçırıldığını söyleyerek, "Biz perişanız oğlum, gel teslim ol. Ben PKK'den çocuğumu istiyorum. Biz evladımızın peşindeyiz. Ersin baban hasta, bende rahatsızım. Yolunuz yol değil. Bütün evlatlara sesleniyorum. Gelin devlet sığının. Oranın size faydası yok" dedi.

Anne Gülbahar Teker ise, Onlardan korkmadıklarını ifade ederek, "Çocuklarımızı bize versinler. Lanet olsun bu PKK'ya. Bu Kürt hakkı değil. Kürt hakkı namuslarını dağa götürmez. Herkese sesleniyorum, gelin teslim olsun. Herkes bize destek versin. PKK'ya lanet olsun. Oğlum herkes ailesine teslim oluyor. Seni bekliyorum. Bak ben hastayım, kardeşin hasta, kimse yok bize baksın" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

DEM Parti PKK Muş Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Bakmadan Geçme

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 10 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI 2024 | TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında ve nereli? Rıza Kocaoğlu'nun hayatı! Emin Olcay kimdir? Emin Olcay nereli, kaç yaşında? Emin Olcay ne iş yapıyor? Kral balığı nedir? Kral balığı yenir mi? Kral balığı nerelerde olur? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Temmuz'da toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi? TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? BERBER/KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATİ | Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı? Süper Kupa ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? Kova burcu kadını ve Terazi burcu erkeği uyumlu mudur? Kova erkeği ve Terazi kadını anlaşır mı? Kova kadını Terazi erkeğini nasıl etkiler? YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli? Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne? İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak? İkinci öğretim programları neden kapatıldı? Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı?
Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title