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Muş'ta Park Halindeki Vinç Uçurumdan Yuvarlandı

Muş'ta Park Halindeki Vinç Uçurumdan Yuvarlandı
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Muş'ta park halinde bulunan bir vinç, bilinmeyen bir nedenle aniden hareket ederek yaklaşık 700 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, vinç kullanılamaz hale geldi.

Muş'ta park halindeki bir vinç, aniden hareket ederek yaklaşık 700 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Muş'ta park halinde bulunan bir vinç, bilinmeyen bir nedenle hareket ederek yaklaşık 700 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, vinç kullanılamaz hale geldi.

Kamyonete malzeme yüklemek amacıyla merkeze bağlı Soğucak köyüne giden Cihat Atay yönetimindeki vinç, Haspet Kalesi yolu üzerinde park edildiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden hareket etti ve uçurumdan yuvarlandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlatırken, vincin neden hareket ettiği araştırılıyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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