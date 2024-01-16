Muş'ta Park Halindeki Otomobilin Dikiz Aynasına Tekme Atan Şahıs Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Muş'ta yolda yürürken park halindeki otomobilin dikiz aynasına tekme atarak kıran şahıs, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstasyon Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, park halinde olan otomobilin dikiz aynasına tekme attı. Otomobile neden saldırdığı belirlenmeyen şüpheli, aynayı kırık şekilde bırakarak bölgeden uzaklaştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, kimliği bilinmeyen saldırganın arabaya tekmeler savurduğu ve yürüyerek yoluna devam ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. - MUŞ