Muş'ta Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Muş'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş- Bitlis karayolunda Muş Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Muş- Bitlis karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Halide Bekem'e (51), Muş istikametinden Bitlis istikametine giden ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bekem, hayatını kabetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ