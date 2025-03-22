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Muş'ta Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Kardeşi Yaralandı

Muş'ta Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Kardeşi Yaralandı
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Muş-Bingöl Karayolu'nda takla atan otomobildeki sürücü Fuat Yonat hayatını kaybetti, kardeşi Mazlum Yonat ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, kardeşi ise yaralandı.

Muş- Bingöl Karayolunun 10 kilometresindeki Murat Köprüsü mevkiinde 41 yaşındaki Fuat Yonat yönetimindeki 16 ANC 146 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde ölürken 33 yaşındaki kardeşi Mazlum Yonat ise yaralandı. Bunun üzerine bölgeye, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İki kardeş ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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