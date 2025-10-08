Muş'ta Otomobil ile Tır Çarpıştı: Bir Yaralı

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Bulanık kara yolunun Cankurtaran köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Deniz yönetimindeki 60 ABY 111 plakalı otomobil ile Recep Kara idaresindeki 42 AGT 978 plakalı tır çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Deniz, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - MUŞ