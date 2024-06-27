Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş-Bitlis kara yolu üzerindeki Şeker Fabrikası Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Muş- Bitlis kara yolu üzerindeki Şeker Fabrikası Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 48 F 8678 plakalı otomobil ile 02 AAH 290 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışarak yaralanan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bitlis Muş Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title