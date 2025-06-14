Muş'ta Okul İnşaatında Sundurma Tablası Çöktü, 2 İşçi Yaralandı

Muş'ta Okul İnşaatında Sundurma Tablası Çöktü, 2 İşçi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta bir okul inşaatında giriş sundurma tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Muş'ta yapımı süren bir okul inşaatının giriş sundurma tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Saray Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki okul inşaatında meydana geldi. Okul girişinde yapılan sundurma tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın

Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın
Havacılık uzmanından korkunç iddia: Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu

Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Alkollü şahıs hastanede jandarmalara saldırdı

Hastanede dehşet saçtı! Jandarmalara saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.