Muş'ta Okul İnşaatında Sundurma Çöktü: 2 İşçi Yaralı

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Muş'ta bir okul inşaatında sundurma tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta sundurma çöktü, 2 işçi yaralı

MUŞ - Muş'ta yapımı süren bir okul inşaatının giriş sundurma tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Saray Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki okul inşaatında meydana geldi. Okul girişinde yapılan sundurma tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa
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