Muş'ta okul çevrelerinde emniyetten denetim: 1 iş yerine adli işlem

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, okul çevrelerinde sigara satışı yapan bir iş yerine adli işlem uygulandı. Toplamda 228 kişi ve 17 iş yeri denetlendi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul ve okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 228 kişi ile 17 iş yeri kontrol edilirken, yaşı küçük şahsa sigara sattığı belirlenen 1 iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde okullar ve okul çevrelerinde mevcut asayiş ve huzur ortamının korunması, çocukların her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması amacıyla denetim uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, okul çevrelerinde faaliyet gösteren büfeler, tekel bayileri ve marketler kontrol edildi. Denetimlerde özellikle sigaranın paket açılarak satılması ile 18 yaş altı bireylere tütün ve tütün mamullerinin satış ve kullanımının önlenmesine yönelik belirlenen adresler titizlikle incelendi. Uygulama kapsamında 228 şahıs ile 17 işletme denetlenirken, yaşı küçük bir şahsa sigara sattığı tespit edilen 1 iş yeri sahibine adli işlem uygulandı. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu düzeninin muhafazası, 18 yaş altı bireylerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplum huzurunun devamının sağlanması amacıyla okul çevrelerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
