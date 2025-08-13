Muş'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Muş'ta motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUŞ