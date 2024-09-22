Muş'taki Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Muş'ta meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

MUŞ - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın cenazesine katılmak için Batmandan Muş'a gelen şehit yakınları şenyayla bölgesinde kaza geçirdi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 21 BF 066 plakalı pikap, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu Zümrüt Atış olay yerinde hayatını kaybederken Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pihan Atış da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Pinhan Atış'ın hastanede hayatını kaybetmesi sonucunda kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.